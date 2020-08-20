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Итоги побед «Зенита» и «Баварии», новые правила ВАДА, анонс боя Поветкина

21:00
ФК «Зенит». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
ФК «Зенит». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 20 августа.

ЦСКА снова отказался от прессинга. «Зенит» — король фланговой игры и стандартов

Тактический разбор матча 3-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге, в котором сине-бело-голубые победили армейцев (2:1).

«ПСЖ» vs «Бавария» — идеальный финал. Это будет лучший матч лета

В решающем матче в Лиссабоне 23 августа сойдутся действительно сильнейшие команды.

Выпендриться в чужом дворе. Что ждет Поветкина в Англии

Бой с Диллианом Уайтом не выглядит неподъемным.

«Зенит» — команда без слабых мест. По меркам РПЛ". Радимов — об игре сине-бело-голубых, Дзюбе и Ловрене, Кержакове и Кузяеве

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов — о центральном матче 3-го тура.

Сезон для Свечникова завершен. «Каролину» дожал чешский обладатель «Ришара»

«Бостон» — во втором раунде плей-офф

От разрухи до финала ЛЧ. Как за девять месяцев из «Баварии» создали суперкоманду

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