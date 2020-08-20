Итоги побед «Зенита» и «Баварии», новые правила ВАДА, анонс боя Поветкина
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 20 августа.
ЦСКА снова отказался от прессинга. «Зенит» — король фланговой игры и стандартов
Тактический разбор матча 3-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге, в котором сине-бело-голубые победили армейцев (2:1).
В решающем матче в Лиссабоне 23 августа сойдутся действительно сильнейшие команды.
Бой с Диллианом Уайтом не выглядит неподъемным.
Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов — о центральном матче 3-го тура.
«Бостон» — во втором раунде плей-офф
От разрухи до финала ЛЧ. Как за девять месяцев из «Баварии» создали суперкомандучитать >
«Не могу смотреть, как разваливается мой вид спорта». Зачем тренер чемпионки мира пришла работать в федерацию?читать >
«Зенит» — ЦСКА: почему не назначен пенальти в ворота Кержакова?читать >
Суперматч в Петербурге: «Зенит» получил три очка, ЦСКА — надеждучитать >