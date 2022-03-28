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Сегодня, 04:00

Итоги Кубка Первого канала, «Трактор» — в финале «Востока». Главное за день

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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 27 марта.

Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала. Анна билась до крови и опередила Валиеву

Второй год подряд команда с хоккейным брендом «Красная машина» взяла кубок.

«Трактор» — в финале «Востока»! Но «Салават» тоже достоин восхищения

Уфимцы весь плей-офф провели без иностранцев.

Овечкин может побить один из рекордов Гретцки уже в этом сезоне. Осталось всего 11 голов

При этом Александр уже повторил один из рекордов Хоу и все ближе к двум легендам в списке топ-снайперов.

Справедливо ли Валиева обыграла Туктамышеву? И как бы выступили россияне с Кубка Первого канала на чемпионате мира?

Занимаемся подсчетами после коротких программ.

В четверг ФИФА приостановит членство некоторых федераций или исключит их. Под угрозой — Зимбабве, Кения и Россия

31 марта в Дохе пройдет ежегодное заседание конгресса ФИФА.

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