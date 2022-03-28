Второй год подряд команда с хоккейным брендом «Красная машина» взяла кубок.

Уфимцы весь плей-офф провели без иностранцев.

При этом Александр уже повторил один из рекордов Хоу и все ближе к двум легендам в списке топ-снайперов.

Занимаемся подсчетами после коротких программ.

31 марта в Дохе пройдет ежегодное заседание конгресса ФИФА.