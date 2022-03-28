Итоги Кубка Первого канала, «Трактор» — в финале «Востока». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 27 марта.
Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала. Анна билась до крови и опередила Валиеву
Второй год подряд команда с хоккейным брендом «Красная машина» взяла кубок.
Уфимцы весь плей-офф провели без иностранцев.
При этом Александр уже повторил один из рекордов Хоу и все ближе к двум легендам в списке топ-снайперов.
Занимаемся подсчетами после коротких программ.
31 марта в Дохе пройдет ежегодное заседание конгресса ФИФА.
Разбираем старт Ваноли в «Спартаке». Какие ошибки совершил Паоло и что уже исправилчитать >
«То, что в 2016-м сделал «Спартак» с Аленичевым и Титовым, — нонсенс!» Виктор Гусев — о любимом «Динамо», комментаторах и гонораре в 100 фунтовчитать >
«Что Бьорндален думает о словах своей жены?» Легенда биатлона под давлением после заявлений Домрачевойчитать >
Ферстаппен возвращается в борьбу за титул. Макс победил Леклера на «Гран-при Саудовской Аравии»читать >