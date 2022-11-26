Итоги дня на ЧМ, травма Неймара, у Овечкина 10 шайб до Хоу. Главное за пятницу
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 25 ноября.
От Азмуна отвернулась удача, но персы забили два в добавленное время. В последнем туре Иран ждет битва с США
Невероятная развязка принесла победу иранской сборной.
Американская сборная не позволила забить команде Гарета Саутгейта.
Катар — первый на выход. Ван Гал повторил мировой рекорд, бомбардир Эквадора добрался до уникального достижения
Голландцы не смогли обыграть Эквадор.
Его партнер Евгений Кузнецов сотворил гол-шедевр.
Неймар рискует пропустить групповой турнир. Никого не бьют по ногам так часто, а в Бразилии вспоминают историю Пеле
Одна из главных звезд ЧМ-2022 может остаться вне игры из-за травмы.
ЦИФРА ДНЯ
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