Италия не сыграет на ЧМ, Португалия прошла Турцию, Хвича ушел из «Рубина». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 24 марта.
Катастрофа Италии. Она снова провалилась в отборе на чемпионат мира
Чемпионов Европы-2020 не будет Катаре.
Обзор состоявшихся в четверг в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
Питерцы могут закончить серию уже в Петербурге.
Несмотря на два крупных поражения магнитогорцев, счет в противостоянии уже равный.
Полузащитник Хвича Кварацхелия стал игроком «Динамо» Батуми, сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.
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