Италия не сыграет на ЧМ, Португалия прошла Турцию, Хвича ушел из «Рубина». Главное за день

«Сборная собралась, чтобы потренироваться где-то за забором. Не вижу в этом смысла». Аршавин — о будущем российского футбола

«Позвонил бывший босс и сказал: «Думал, ты интеллигентный...» Отец Аспиналла был айтишником, но в 42 года стал тренером