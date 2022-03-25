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Сегодня, 03:30

Италия не сыграет на ЧМ, Португалия прошла Турцию, Хвича ушел из «Рубина». Главное за день

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Игроки Северной Македонии радуются победе.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 24 марта.

Катастрофа Италии. Она снова провалилась в отборе на чемпионат мира

Чемпионов Европы-2020 не будет Катаре.

Турецкая драма в Португалии, Бэйл тащит Уэльс, в финале Швеции поможет Ибрагимович

Обзор состоявшихся в четверг в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Шедевр Кузьменко в овертайме загнал «Спартак» в угол. Но почему СКА играет так робко?

Питерцы могут закончить серию уже в Петербурге.

Серия, которая может стать уникальной. «Авангард» и «Магнитка» нещадно громят друг друга в гостях

Несмотря на два крупных поражения магнитогорцев, счет в противостоянии уже равный.

Хвича Кварацхелия стал игроком «Динамо» Батуми

Полузащитник Хвича Кварацхелия стал игроком «Динамо» Батуми, сообщила пресс-служба клуба в соцсетях.

Может ли ФИФА исключить РФС? И что будет с миллионами евро, которые УЕФА должен нашим клубам?

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Фигуристку сборной Украины родом из Москвы выгнали с чемпионата мира за лайк поста Плющенко. Что произошло?

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Успех российского тренера из команды Тутберидзе и пары из Перми. Что происходит на чемпионате мира во Франции

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Линой Ашрам завершает карьеру. В России ее имя будет ассоциироваться со спорным судейством

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«Сборная собралась, чтобы потренироваться где-то за забором. Не вижу в этом смысла». Аршавин — о будущем российского футбола

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«Позвонил бывший босс и сказал: «Думал, ты интеллигентный...» Отец Аспиналла был айтишником, но в 42 года стал тренером

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