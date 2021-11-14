Исторический гол Мичкова, пресс-конференция Карпина. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 13 ноября.

Пока наша команда не побеждает в Евротуре.

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6 участников ЧМ-2022 стали известны после выхода в финальный турнир Бельгии и Франции

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