Исторический гол Мичкова, пресс-конференция Карпина. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 13 ноября.
Космический гол Мичкова разозлил шведов, и Россия не выстояла. Наша молодежь опять проиграла на Евротуре
Пока наша команда не побеждает в Евротуре.
Главный тренер сборной России и защитник команды ответили на вопросы журналистов.
Команду Валерия Карпина ждет очень горячий прием.
Капитан «Вашингтона» забил 742-й гол за карьеру в НХЛ. Больше только у трех легенд.
Про 6:0 с Кипром пора забыть.
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