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Исторический гол Мичкова, пресс-конференция Карпина. Главное за день

02:15
Матвей Мичков. Фото photo.khl.ru
Матвей Мичков. Фото photo.khl.ru

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 13 ноября.

Космический гол Мичкова разозлил шведов, и Россия не выстояла. Наша молодежь опять проиграла на Евротуре

Пока наша команда не побеждает в Евротуре.

«Для меня важнее был матч «Ростов» — «Урал», чем встреча с хорватами». Карпин и Джикия — об игре года в Сплите

Главный тренер сборной России и защитник команды ответили на вопросы журналистов.

Стадион, где Россия сыграет с Хорватией — один из самых диких в Европе: на поле наносили свастику, фанат зарезал петуха, хулиган угрожал судье монтировкой

Команду Валерия Карпина ждет очень горячий прием.

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