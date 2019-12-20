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Исследование агентского бизнеса России, эксклюзив со Свечниковым и «Разговор по пятницам» с Бетербиевым

18:00
Леонид Слуцкий (справа) и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Фото ФК «Рубин», rubin-kazan.ru
Леонид Слуцкий (справа) и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Фото ФК «Рубин», rubin-kazan.ru
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 декабря.

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