Исследование агентского бизнеса России, эксклюзив со Свечниковым и «Разговор по пятницам» с Бетербиевым

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 декабря.

«СЭ» — о том, что ждет казанскую команду после смены тренерского штаба.

ЦИФРА ДНЯ

2021 год «Динамо» заключило контракт с тренером Кириллом Новиковым на полтора года

ЦИТАТА Мог бы дать Ковалеву по башке на улице — но попаду в полицию. Поэтому два раза звал в ринг

Россия — пятая по числу антидопинговых нарушений в 2017 году. Лидер — Италия читать > Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла читать > Артур Бетербиев: «Мог бы дать Ковалеву по башке на улице — но попаду в полицию. Поэтому два раза звал в ринг» читать > Гинер, судейство, Слуцкий. Рейтинг недели от Геннадия Орлова читать >