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Интервью Сердара Азмуна, что пишут о Кокорине в Италии, извинения Большунова

22:00
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 26 января.

«Желаю успеха Кокорину. Уверен, после того случая он многое переосмыслил». Эксклюзивное интервью Сердара Азмуна

Форвард «Зенита» пообщался с корреспондентом «СЭ» о самых актуальных темах в российском футболе.

«Мятежный гений». Что пишут о Кокорине итальянские СМИ

Приезд экс-форварда «Спартака» Александра Кокорина вызвал серьезный интерес на Апеннинах.

«Враждебность не является частью духа российской команды». Зачем Большунов извинился перед наглым финном?

История с нападением на соперника после гонки — уникальная в лыжном спорте.

«Зенит» — в топ-15 самых доходных клубов мира. Все действительно так круто?

На самом деле — намного сложнее, но почему бы немного не порадоваться.

«Если он публично не извинится за ложь и клевету, ему придется ответить». Жесткая реакция экс-игроков «Крыльев» на откровения Шамханова

Бывшие футболисты «Крыльев» резко отреагировали на слова своего экс-руководителя.

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