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Интервью-огонь Семина, новый контракт Семака, Малафеев ответил Дзюбе

22:00
Юрий Семин. Фото Виталий Тимкив, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Виталий Тимкив, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 1 июня.

«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

Подробнейшая беседа с 73-летним тренером, которого убрали из «Локомотива».

«Зенит» продлил контракт Семака: схема — «два плюс один», задача — вторая звезда

Главное о подписании нового соглашения чемпиона с тренером.

«С Дзюбой готов встретиться. Может, подеремся». Интервью Вячеслава Малафеева

Бывший вратарь питерцев завершил работу в клубе в качестве заместителя спортивного директора.

Италия: сначала финал Кубка, затем — серия А

Соревнования на Апеннинах, возможно, возобновятся 12 июня.

«Дал Нейту Диасу по мягкому месту. Он продолжил бегство«

Большое интервью с одним из лучших воспитанников Абдулманапа Нурмагомедова — Исламом Мамедовым.

ЦИФРА ДНЯ
2+1
главный тренер «Зенита» Сергей Семак продлил контракт
ЦИТАТА
Причина расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю
Юрий Семин
бывший главный тренер «Локомотива»

«Володя до конца жизни винил себя в гибели Харламова». Интервью вдовы советской суперзвезды Владимира Крутова

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Валерий Баринов: «Интервью Кикнадзе — детский лепет, а Семин дал подробный ответ»

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