Интервью-огонь Семина, новый контракт Семака, Малафеев ответил Дзюбе

Подробнейшая беседа с 73-летним тренером, которого убрали из «Локомотива».

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Причина расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю