Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Интервью Крыховяка об уходе из «Локо», «Динамо» и ЦСКА идут дальше в БЕТСИТИ Кубке России

02:45
Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 26 октября.

«С лета знал, что Николича уволят». Крыховяк — о лжи Рангника и Цорна, общении с Галицким и переезде в Краснодар

Большой разговор с одним из лучших футболистов РПЛ.

ЦСКА уронил мяч, но не победу. Армейцы вышли в кубковый плей-офф

Красно-синие не без труда обыграли липецкий «Металлург» — 2:0.

Связка Захаряна и Тюкавина снова в деле. Форвард забивает в четвертом матче подряд

«Динамо» вышло в кубковый плей-офф, крупно обыграв «Оренбург».

«Миранчук — инородное тело. Его надо отпустить на родину». В Италии поставили крест на Алексее

Местные СМИ резко критикуют хавбека «Аталанты».

Такая сборная не может не радовать. В Финляндии снова сыграет очень молодая команда с 16-летним вундеркиндом

ФХР снова решила отправить на Евротур кандидатов на МЧМ, слегка разбавив взрослыми игроками.

На Олимпиаде в Пекине отменили обнимашки и рукопожатия. Антиваксеров посадят в карантин

читать >

Максименко пропустил 13 мячей за неделю. Пора дать шанс Селихову?

читать >

Ови повторил лучший старт сезона в карьере. В 36 лет сделал то же, что и в 24

читать >

Как Семак оставил от «Спартака» руйины, сработав по лекалам «Лестера»

читать >

Свая Эдик, рязанский гриб БоРя и адский майонез. Самые нелепые талисманы российского спорта

читать >

Ян готов вернуть титул, Махачев идет на рекорд. Основная информация о турнире UFC 267

читать >

«Болельщики подбегали к бассейну и плевали в воду». Каким был самый дикий матч в истории водного поло

читать >

Сын бизнесмена, был в академии «Челси», громил «Рому» Моуринью. 10 фактов о Никите Хайкине, которого вызвали в сборную России

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
На Олимпиаде в Пекине отменили обнимашки и рукопожатия. Антиваксеров посадят в карантин
На Урале зампрокурора привязали к авто за голову и протащили по дороге
1
0