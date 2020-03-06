Интервью Кикнадзе о Семине и Геркусе, безумный матч Овечкина и Панарина, экс-босс Тедеско — о золоте «Спартака»
18:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 6 марта
Василий Кикнадзе: «Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб»
Откровенное интервью генерального директора «Локомотива».
Хоккейный блокбастер в Нью-Йорке. Дубль Овечкина, первый гол Ковальчука в «Вашингтоне» и пента-трик Зибанежада!
Невероятный матч «Рейнджерс» и «Вашингтона».
Немецкий менеджер Ральф Беккер, бывший начальник Доменико Тедеско — о его работе в России.
Пресс-конференция главного тренера «Зенита» перед матчем с «Уфой».
Корреспондент «СЭ» — об ожиданиях от двух главных матчей 21-го тура РПЛ
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Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб
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