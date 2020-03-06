Вечерний «СЭ»
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Интервью Кикнадзе о Семине и Геркусе, безумный матч Овечкина и Панарина, экс-босс Тедеско — о золоте «Спартака»

18:30
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Василий Кикнадзе. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 6 марта

Василий Кикнадзе: «Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб»

Откровенное интервью генерального директора «Локомотива».

Хоккейный блокбастер в Нью-Йорке. Дубль Овечкина, первый гол Ковальчука в «Вашингтоне» и пента-трик Зибанежада!

Невероятный матч «Рейнджерс» и «Вашингтона».

«Если Тедеско дадут время, «Спартак» будет бороться за золото«

Немецкий менеджер Ральф Беккер, бывший начальник Доменико Тедеско — о его работе в России.

Сергей Семак — о состоянии Дзюбы, словах Федуна и лимите

Пресс-конференция главного тренера «Зенита» перед матчем с «Уфой».

«Спартак» против похмелья дерби. А Гончаренко пора дать ответ Карпину

Корреспондент «СЭ» — об ожиданиях от двух главных матчей 21-го тура РПЛ

ЦИФРА ДНЯ
1
шайбу
забросил Илья Ковальчук за «Вашингтон». Всего на счету 36-летнего россиянина 443 гола в НХЛ
ЦИТАТА
Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб
Василий Кикнадзе
генеральный директор ФК «Локомотив»

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