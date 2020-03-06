Откровенное интервью генерального директора «Локомотива».

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1 шайбу забросил Илья Ковальчук за «Вашингтон». Всего на счету 36-летнего россиянина 443 гола в НХЛ

ЦИТАТА Я не за Юрия Палыча. Не за Кикнадзе. Не за совет директоров. Я — за клуб

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