Интервью босса российских судей, в РПЛ хотят вернуть «золотой матч». Главное за день

«СЭ» поговорил с Павлом Каманцевым — о Суперкубке, иностранных судьях и коррупции.

По информации «СЭ», в чемпионате России хотят возродить матч за первое место, когда у двух лидирующих команд одинаковое количество очков после 30 туров.

Игроки призывного возраста уезжают в США.

«СЭ» поговорил с экс-игроком и тренером красно-белых.

По информации «СЭ», ситуация с делом российского голкипера Ивана Федотова, задержанного за уклонение от службы в армии и отправленного в воинскую часть в Северодвинск, повлияла на планы на лето ряда наших хоккеистов НХЛ.