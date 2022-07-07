Интервью босса российских судей, в РПЛ хотят вернуть «золотой матч». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 6 июля.
«Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Интервью нового босса российских судей
«СЭ» поговорил с Павлом Каманцевым — о Суперкубке, иностранных судьях и коррупции.
По информации «СЭ», в чемпионате России хотят возродить матч за первое место, когда у двух лидирующих команд одинаковое количество очков после 30 туров.
Игроки призывного возраста уезжают в США.
«СЭ» поговорил с экс-игроком и тренером красно-белых.
По информации «СЭ», ситуация с делом российского голкипера Ивана Федотова, задержанного за уклонение от службы в армии и отправленного в воинскую часть в Северодвинск, повлияла на планы на лето ряда наших хоккеистов НХЛ.
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