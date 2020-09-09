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Инсайды о Кокорине и «Роме», Загитова отказалась от сборной ради ТВ, 100-й гол Роналду

21:30
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 9 сентября.

Из «Спартака» в «Рому»: Кокорин — замена Дзаньоло?

Россиянин по-прежнему может уехать в Европу.

Загитова решила, что «Ледниковый период» важнее спортивной карьеры

Олимпийская чемпионка снялась с контрольных прокатов сборной России.

Роналду забил 100-й гол за сборную. Франция и Хорватия повторили финал ЧМ-2018

Криштиану стал главным героем дня в Лиге наций.

Наказание за расточительность. Российская молодежка проиграла Польше

Молодежная сборная России уступила в Лодзи (0:1) в отборочном матче Евро-2021.

Очень плохой матч «Далласа». Худобина заменили, Радулов бил соперников и удалялся

«Вегас» сравнял счет в серии финала «Запада».

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