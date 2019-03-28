Инсайд о лимите на легионеров РПЛ, превосходство Чалова над Азмуном и туман команды Тутберидзе

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 28 марта.

ИНСАЙД. Лимит на легионеров: пора определяться

2 апреля в премьер-лиге состоится общее собрание, на котором будет в числе прочих обсуждаться и вопрос лимита на легионеров. Пункт повестки дня – о создании рабочей группы для реализации постановления исполкома РФС по лимиту на легионеров. Сергей Егоров узнал главное – новый лимит будет по заявочному принципу и начнет действовать с сезона-2020/21.

ОТКРОВЕНИЯ. Евгений Малкин: "Мама знала о побеге в НХЛ. Отец – нет"

Вторая часть большого интервью трехкратного обладателя Кубка Стэнли и двукратного чемпиона мира – о карьере в НХЛ, прошлых и будущих Олимпиадах, Кросби и списке топ-100.

АНАЛИТИКА. Чалов и Азмун – лучшие форварды чемпионата. Но Чалов все-таки круче

Когда-то Курбан Бердыев назвал Федора Чалова самым умным футболистом РПЛ. В недавнем интервью "СЭ" сам Чалов, комментируя эти слова, заявил о выдающемся интеллекте Азмуна. Отличный повод сравнить двух гигантов футбольной мысли.

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ. Полиция календаря. Как у "Спартака" появился неожиданный союзник

Перед матчем 21-го тура РПЛ "Ахмат" – "Спартак" все обсуждают перенос игры красно-белых с "Рубином" в 26-м туре с воскресенья, 28 апреля, на понедельник, 29-е. В этом нет ничего странного.

СЕГОДНЯ! ЦСКА – СКА: последний эпизод "Звездных войн"?

КХЛ ждут перемены. Конечно, зная непредсказуемость решений в российском спорте, которые не всегда подчиняются логике и здравому смыслу, уверенно говорить о том, что наша лига наконец движется к настоящему потолку зарплат и выравниванию силы клубов, нельзя. За ближайший год может произойти что угодно в жизни как КХЛ, так и России в целом, что повернет текущую стратегию лиги на 180 градусов. Увидим ли мы еще такие мощные ЦСКА и СКА, как в этом сезоне?

ИСТОРИЯ. Легендарный камбэк "дрим-тим" Быкова. Великая серия ЦСКА – СКА, которую невозможно забыть

Перед первой игрой финала Западной конференции ЦСКА – СКА "СЭ" вспоминает о самой яркой и запоминающейся кубковой серии с участием двух армейских команд. Какой же крутой хоккей, только посмотрите! Ждем сегодня лучше?

ВСЕ СЛОЖНО. Пустят ли юниорок Тутберидзе на этапы "Гран-при"?

Трусова, Щербакова и Косторная будут участвовать в этапах "Гран-при", но будут ли они реально претендовать на победу и выход в финал? Объясняем сложный регламент.

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