Хорватия выбила Бразилию, Аргентина в невероятном матче обыграла Нидерланды. Главное за день

Шокирующий исход первого четвертьфинала ЧМ-2022.

Аргентина вышла в полуфинал, где встретится с Хорватией.

Удивительно — игроков почти не критикуют.

Самые эмоциональные фото игроков и болельщиков сборной Бразилии.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обошел Пеле по результативным передачам в плей-офф чемпионатов мира.