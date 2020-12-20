Лучшим в игре с финнами (5:1) стал 20-летний Дмитрий Воронков.

На этапе Кубка мира в Германии состоялись два командных спринта, оба — со зрелищным финишем.

Интервью депутата Госдумы, четырехкратного чемпиона мира по биатлону.

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

В итоге лидер нашей сборной — десятый. И это по нынешним временам почти триумф.