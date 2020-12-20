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Хоккейная сборная России — лучшая на Кубке Первого канала, триумф лыжников в Германии, черная серия биатлонистов

19:45
Сборная России по хоккею. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по хоккею. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 20 декабря.

Три из трех! Россия уверенно победила финнов и выиграла Кубок Первого канала

Лучшим в игре с финнами (5:1) стал 20-летний Дмитрий Воронков.

Большунов снова в золоте, у женщин украли победу. Лыжники провели первый командный вид сезона

На этапе Кубка мира в Германии состоялись два командных спринта, оба — со зрелищным финишем.

«Всю эту командочку надо гнать пинком под одно место». Драчев — о безмедальной катастрофе

Интервью депутата Госдумы, четырехкратного чемпиона мира по биатлону.

Крала ждут в Лондоне, в «Спартаке» прислушались к Тедеско, «Динамо» нашло защитника в Голландии

Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.

Логинова хватило только на полгонки. Александр снова дрогнул, когда забрезжила медаль

В итоге лидер нашей сборной — десятый. И это по нынешним временам почти триумф.

ЦИФРА ДНЯ
39
гонок
без медалей — серия сборной России по биатлону
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