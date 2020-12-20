Хоккейная сборная России — лучшая на Кубке Первого канала, триумф лыжников в Германии, черная серия биатлонистов
19:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 20 декабря.
Три из трех! Россия уверенно победила финнов и выиграла Кубок Первого канала
Лучшим в игре с финнами (5:1) стал 20-летний Дмитрий Воронков.
На этапе Кубка мира в Германии состоялись два командных спринта, оба — со зрелищным финишем.
Интервью депутата Госдумы, четырехкратного чемпиона мира по биатлону.
Главные трансферные слухи и новости прошедшего дня.
В итоге лидер нашей сборной — десятый. И это по нынешним временам почти триумф.
ЦИФРА ДНЯ
39
гонок
ЦИТАТА
Дзюба называл меня эквадорским пингвином. Потому что я медленный!
«Дзюба придумал мне второе имя — Эквадорский Пингвин!» Большое интервью Кристиана Нобоачитать >
Полгода «Зенита»: стабильность или стагнация?читать >
Месси догнал Пеле по количеству голов за один клубчитать >
Бузова сразила Губерниева, а Навка плакала навзрыд. Чем запомнился полуфинал «Ледникового периода»читать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю