Хет-трик Бензема в Лондоне, Эмери обыграл «Баварию», РФС наказал арбитров. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 6 апреля.
Бензема — новый хозяин «Челси». Хет-трик француза принес «Реалу» победу
Нападающий «Королевского клуба» во втором матче Лиги чемпионов подряд забил три мяча.
Седьмая команда испанской ла лиги сенсационно победила одного из фаворитов Лиги чемпионов.
В российском футболе не прекращаются судейские скандалы.
Москвичи вышли вперед в серии.
Эксклюзив «СЭ» про бонусы клубов, бьющихся за Кубок Гагарина.
«Какой у ваших коллег тариф на снятие порчи и очистку кармы?» Зарема и Вилков спорят из-за судействачитать >
«В Ростове Карпин много говорил про правильное питание. В Италии мне это очень пригодилось». Большое интервью с Элдором Шомуродовымчитать >
Леброн и компания окончательно провалили сезон. На очереди «Бруклин» Дюранта?читать >
Десять лет назад в нашем женском теннисе были три будущие Шараповы. Что с ними сейчас?читать >