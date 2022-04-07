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Хет-трик Бензема в Лондоне, Эмери обыграл «Баварию», РФС наказал арбитров. Главное за день

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Карим Бензема.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 6 апреля.

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Нападающий «Королевского клуба» во втором матче Лиги чемпионов подряд забил три мяча.

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