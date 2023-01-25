Хачанов — в полуфинале Australian Open, два новичка в «Спартаке», «Лацио» разгромил «Милан». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 24 января.
Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open
Карен наказал обидчика Медведева и вышел во 2-й полуфинал «Большого шлема» подряд.
Играл с Чаловым под руководством Абаскаля и громил «Зенит» в Лиге чемпионов. Кто такой новичок «Спартака» Томаш Тавареш
Рассказываем о новичке красно-белых.
Пример Серхио Рамоса и футбольные гены. Что нужно знать о парагвайце Дуарте, которого подписал «Спартак»
Рассказываем о новичке красно-белых.
Кризисный «Милан» разгромлен в Риме, чудо-гол Киммиха спас «Баварию» от поражения на фоне скандала в клубе
Главные события вторника в европейском футболе.
Россию лишат Суперкубка-2023 и оставят в силе отстранение наших команд? Что известно о новых решениях УЕФА
Это было ожидаемо.
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