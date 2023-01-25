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Сегодня, 03:30

Хачанов — в полуфинале Australian Open, два новичка в «Спартаке», «Лацио» разгромил «Милан». Главное за день

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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 24 января.

Хачанов — уже в полуфинале. Громкий успех россиянина на Australian Open

Карен наказал обидчика Медведева и вышел во 2-й полуфинал «Большого шлема» подряд.

Играл с Чаловым под руководством Абаскаля и громил «Зенит» в Лиге чемпионов. Кто такой новичок «Спартака» Томаш Тавареш

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