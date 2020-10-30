Вечерний «СЭ»
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Хабиб против Макрона, Тедеско о новом контракте, Рабинер о юбилее Марадоны

19:15
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 30 октября.

Хабиб оскорбил президента Франции. Многие бойцы с ним солидарны

Один из самых популярных мусульман мира спорта высказался на сложную тему межрелигиозных отношений.

«Описать «Спартак» одним словом? Голодные!» Тедеско — о дисквалификации, новом контракте и заявлении «Краснодара»

Доменико Тедеско на пресс-конференции говорил не только об игре с «Ростовом».

Спасибо, что я видел, как рождаются чудеса! Посвящение Рабинера Диего Марадоне

Обозреватель «СЭ» — об одном из величайших футболистов в истории, которому сегодня исполнилось 60 лет.

«Вовлеченность Заремы — плюс для «Спартака». А Камоцци нужно быть скромнее». Первая часть большого интервью Германа Ткаченко

Глава компании ProSports Management — о чемпионской гонке в РПЛ и многом другом.

«Ночью встал на светофоре. К соседней машине тут же подскочили и ограбили водителя». Откровенный Айртон о себе и «Спартаке»

Большое интервью бразильского защитника красно-белых.

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Марадоне — 60! Черчесов поздравляет Диего, и вспоминает, как «Спартак» обыграл «Наполи», а аргентинец не смог забить

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«Уровень РПЛ — высокий. С «Баварией», «Боруссией» и «Челси» любому непросто». Тренер «Динамо» Шварц — перед матчем с «Тамбовом»

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