Гулиев извинился, но ему не поверили. Влашич рассказал о своем будущем. Билялетдинов ушел

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 12 апреля.

ДИКОСТЬ. Гулиев извинился. А вы его простили?

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, который избил в Москве гражданина США, раскаялся в содеянном. Но репутация хавбека, избежавшего участи Александра Кокорина и Павла Мамаева благодаря сговорчивости пострадавшего, подмочена.

ПАУЗА. "Мы же в тюрьме!" Суд Кокорина и Мамаева прерван до вторника

В слушаниях Пресненского суда по делу Кокорина и Мамаева был объявлен перерыв. Следующее заседание назначено на вторник, 16 апреля, потому что в понедельник суд не работает. Начало слушаний во вторник – в 13:00 (время московское). В среду также ожидается заседание по апелляции защиты футболистов на продление ареста до 25 сентября. Заседание должно начаться в 13:00 – и это вызвало удивление у подсудимых. А пока расскажем, как прошел день сегодняшний.

ЭКСКЛЮЗИВ. Никола Влашич: "По игре ЦСКА превосходит и "Зенит", и "Краснодар", и "Локомотив"

Полузащитник ЦСКА дал эксклюзивное интервью "СЭ" – о победном дерби со "Спартаком" (2:0), своем будущем, трансферной стоимости и сравнении с Головиным.

ТОЧКА. Зинэтула Билялетдинов: "И Квартальнов, и Быков достойны работать в "Ак Барсе"

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера "Ак Барса". При этом пока не принято решение, кто станет его сменщиком, а также, останется ли экс-наставник "барсов" в системе казанского клуба. И накануне Билялетдинов дал интервью "СЭ", в котором объяснил свое решение.

ОТЕЦ. Алексей Еременко: "Зачем Роме что-то доказывать "Спартаку"?!"

В 23-м туре премьер-лиги центральной игрой станет матч "Ростова" и "Спартака". И незадолго до игры отец полузащитника "Ростова" Романа Еременко Алексей рассказал об уходе сына от красно-белых, его игре в донской команде и термине "свободный художник".

"-26". Ковальчука вернули в сборную. И это сенсация

Не ждали? Илья Ковальчук возвращается в сборную. Да, это не первоапрельская шутка – сегодня уже 12-е число. Ковальчук возвращается в сборную. И это огромная сенсация. Есть две серьезные причины, которые могли повлиять на вызов Ильи. Одна игровая, вторая – личная. Называем обе.

ПРОВАЛ? Третьей будешь? Сборная России узнала свое место на командном ЧМ

В Фукуоке завершился второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию, после которого по сути определилась тройка призеров. Причем уже по порядковым местам. Первое место должно достаться сборной США, второе – Японии, третье – России. В последний день будут выступать спортивные пары и одиночницы, но отыграть их результаты уже вряд ли повлияют на положение команд.

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