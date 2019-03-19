Грустный праздник Кокорина, неожиданный заступник Глушакова и кризис "Краснодара"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 20 марта.

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА. Александр Дюков – о голах Дзюбы, словах Погребняка и скандале с Z+

Президент РФС посетил расположение сборной России, где ответил на вопросы журналистов. Команда готовится к отборочным матчам Евро-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта). Обе игры пройдут на выезде.

КРАСНО-БЕЛЫЙ АБСУРД. Александр Панов: "У меня нет претензий к Глушакову. А Луиз Адриану слабоват"

Болельщик "Спартака", бывший форвард "Зенита" Александр Панов – о воскресном матче между этими командами (1:1), об отношении фанатов к Глушакову и Дзюбе, судействе, ВАР, Еременко и Луизе Адриану.

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК. Александр Кокорин отпраздновал день рождения в СИЗО

Форварду "Зенита", который когда-то считался главной футбольной надеждой России, сегодня исполняется 28 лет. День рождения ему приходится отмечать в СИЗО-2 "Бутырка", где он содержится уже почти полгода – с начала октября. Накануне Кокорина вновь навестили правозащитники. Им он рассказал, что планирует воспользоваться "разрешением следователя на звонок семье".

БЕДА. Кризис "Краснодара". Что происходит с "быками"

Разбираемся в проблемах топ-клуба, который перед зимней паузой всего на одно очко отставал от "Зенита", а теперь рискует остаться за пределами тройки в конце сезона.

АНАЛИЗ. "Антон чуть превосходит Алексея, а всегда было наоборот". Метаморфозы Миранчуков

В минувшем туре полузащитник "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук забил седьмой мяч в текущем чемпионате и 11-й – в сезоне. Один из близнецов входит в тройку лучших бомбардиров премьер-лиги и заметно превосходит своего брата Алексея. Рассказываем о прогрессе Антона вместе с детским тренером Миранчуков – Александром Воронковым из Славянска-на-Кубани.

МНЕНИЕ ЕРОНКО. Знарок в "Спартаке" – это круто. Но жаль, что Жамнов не хочет быть тренером

Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко приветствует потенциальный приход Олега Знарка на пост главного тренера "Спартака", но отмечает, что КХЛ потеряет с возвращением Алексея Жамнова исключительно к менеджерским обязанностям.

ЧМ! "Тутберидзе? Это же она не поехала на ЧМ из-за Медведевой?" Фанаты со всего мира – о российских фигуристках

В Токио уже цветет сакура. Есть в этом символизм – традиционно праздник О-Ханами (дословно "любование цветами") начинается 20 марта. Завтра же начнется и чемпионат мира по фигурному катанию – одному из главных видов спорта на японских островах. Но любование спортсменами уже началось – пока на тренировках, билеты на которые почти не достать. Как выступят наши королевы льда?

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