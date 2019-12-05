«Группа смерти» для России на ЧМ-2022, совет Дзюбе от Панова и безумие в НХЛ
Как попасть на ЧМ-2022 в Катар? «Группа жизни» для России: Швейцария, Турция, Кипр, Сан-Марино
Исполнительный комитет УЕФА принял ряд важных решений, касающихся двух крупных турниров — ближайшего первенства планеты и Лиги наций-2020/21.
Знаменитый боец ММА в интервью «СЭ» — о поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым и о том, что собирается делать дальше.
Бывший форвард «Зенита», болельщик «Спартака» говорит начистоту.
Чтобы выжить сибирские и дальневосточные команды должны перейти в Азиатскую конфедерацию.
Кто станет соперником сборной России в отборе ЧМ-2022? «СЭ» узнал, когда пройдет жеребьевкачитать >
В Америке творится безумие. Рабинер — об охоте на тренеров НХЛ за старые грехичитать >
Болельщика «Спартака» оштрафовали и запретили ходить на футбол из-за оскорблений Дзюбы. Подробностичитать >
«Черная пятница» с оттенком расизма. Одна из газет Италии вышла с оскорбительной обложкойчитать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».