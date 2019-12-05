«Группа смерти» для России на ЧМ-2022, совет Дзюбе от Панова и безумие в НХЛ

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 5 декабря.

Исполнительный комитет УЕФА принял ряд важных решений, касающихся двух крупных турниров — ближайшего первенства планеты и Лиги наций-2020/21.

ЦИФРА ДНЯ

1 наклейку со шлема с помощью паяльной лампы во время игры удалил Александр Овечкин

ЦИТАТА Но я же не боксер, давай мы с ним тогда лучше в шахматы сыграем. Или весь мир на мне сошелся?

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