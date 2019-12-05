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«Группа смерти» для России на ЧМ-2022, совет Дзюбе от Панова и безумие в НХЛ

18:00
Игроки сборной России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки сборной России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 5 декабря.

Как попасть на ЧМ-2022 в Катар? «Группа жизни» для России: Швейцария, Турция, Кипр, Сан-Марино

Исполнительный комитет УЕФА принял ряд важных решений, касающихся двух крупных турниров — ближайшего первенства планеты и Лиги наций-2020/21.

Александр Емельяненко — про Кокляева, гонорары, нокдаун на тренировке и свое будущее

Знаменитый боец ММА в интервью «СЭ» — о поединке со стронгменом Михаилом Кокляевым и о том, что собирается делать дальше.

Александр Панов: «Дзюбе стоит взять пример с Фигу»

Бывший форвард «Зенита», болельщик «Спартака» говорит начистоту.

Обозреватель «СЭ» предлагает революцию — футбол за Уралом должен уйти из УЕФА

Чтобы выжить сибирские и дальневосточные команды должны перейти в Азиатскую конфедерацию.

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Но я же не боксер, давай мы с ним тогда лучше в шахматы сыграем. Или весь мир на мне сошелся?
Александр Емельяненко
боец ММА

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