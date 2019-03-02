Грозный "Арсенал" бьет ЦСКА, Азмун – новый Дзюба, лыжницы без медалей

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 2 марта.

НЕОЖИДАННО. ЦСКА: 7 очков до "Зенита". Надежды на титул подорваны

В матче 18-го тура премьер-лиги "Арсенал" на нейтральном поле победил ЦСКА (2:0).

ГЕРОЙ. Азмун – новый Дзюба. "Зенит" победил "Урал"

В матче 18-го тура премьер-лиги петербургская команда выиграла в Екатеринбурге со счетом 1:0.

ВЕЛИКАЯ. Йохауг – десятикратная! Наши завершили чемпионат вне десятки

В женском лыжном марафоне на 30 км на ЧМ в Зефельде ожидаемо победила норвежка.

ДЗЮБА. "Приходите, диванные, приходите". Как Дзюба побеждает во всех челленджах

Главная звезда "Зенита" участвует в различных челленджах на Youtube–канале петербургского клуба.

СКАНДАЛ. Александр Емельяненко. Главный трешер страны

Знаменитый боец устроил аварию, находясь за рулем золотистого "Мерседеса". Он был пьян, хотя еще недавно выступал против алкоголя.

ЭКСКЛЮЗИВ. "В Америке очень нравится, но моим домом будет Дагестан". Магомедшарипов – о себе и своей карьере

Большое интервью одной из главных российских надежд в UFC Забита Магомедшарипова.

НХЛ. Овечкин снова забил 45 голов и установил новый рекорд НХЛ. Такого нет даже у Гретцки!

Обзор матчей Национальной хоккейной лиги.

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