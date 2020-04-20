Громкое заявление Федуна, варианты тренера для «Локо», откровения из книги Родченкова

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 20 апреля.

Владелец «Спартака» высказал свое мнение по поводу того, что РПЛ может быть доигран без зрителей.

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ЦИТАТА А какой смысл играть без зрителей? Это не очень разумное решение

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