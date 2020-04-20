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Громкое заявление Федуна, варианты тренера для «Локо», откровения из книги Родченкова

21:15
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 20 апреля.

«Трансфер Шюррле — провал с финансовой точки зрения». Леонид Федун — о расставании с чемпионом мира

Владелец «Спартака» высказал свое мнение по поводу того, что РПЛ может быть доигран без зрителей.

Тренер для «Локо»: Семин, Николич, отсрочка. Что выберет клуб?

Константин Алексеев — об истекающем 31 мая контракте Юрия Семина.

«Американцы всегда имели препараты, не определявшиеся при допинг-контроле». Откровения Родченкова

Шокирующие отрывки из книги профессора.

22-летний воспитанник «Локомотива» умер после тренировки

Cкончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов...

«Уже есть звонки с предложениями». Норицын — об уходе из сборной России

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