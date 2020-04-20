Громкое заявление Федуна, варианты тренера для «Локо», откровения из книги Родченкова
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 20 апреля.
«Трансфер Шюррле — провал с финансовой точки зрения». Леонид Федун — о расставании с чемпионом мира
Владелец «Спартака» высказал свое мнение по поводу того, что РПЛ может быть доигран без зрителей.
Константин Алексеев — об истекающем 31 мая контракте Юрия Семина.
Шокирующие отрывки из книги профессора.
Cкончался защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов...
Молодой тренер уволен, но ни на кого не держит обиду.
ЦИФРА ДНЯ
1,2
миллиона долларов
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