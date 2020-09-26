Громкие победы «Зенита» и «Спартака», «Тампа» в шаге от Кубка Стэнли, новые провокации Макгрегора
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 26 сентября.
«Спартак» и «Зенит»: 8:0 на двоих по пути к суперматчу
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о субботних матчах с участием лидеров.
«Лайтнинг» отыгрывались с 0:2 и 2:3, а победили в овертайме.
Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах снова главный ньюсмейкер в ММА.
В своем первом матче чемпионата Италии новая команда россиянина в гостях победила «Торино» — 4:2.
Опасное развитие событий вполне можно предотвратить и красиво выйти из сложной ситуации.
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