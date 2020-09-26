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Громкие победы «Зенита» и «Спартака», «Тампа» в шаге от Кубка Стэнли, новые провокации Макгрегора

21:45
ФК «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
ФК «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 26 сентября.

«Спартак» и «Зенит»: 8:0 на двоих по пути к суперматчу

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о субботних матчах с участием лидеров.

Кучеров и Василевский — в шаге от Кубка Стэнли! «Тампа» добила «Даллас» в крутой перестрелке

«Лайтнинг» отыгрывались с 0:2 и 2:3, а победили в овертайме.

Макгрегор отжигает: раньше времени объявил о бое с Пакиао и слил переписку с Уайтом

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах снова главный ньюсмейкер в ММА.

У Миранчука семь конкурентов! С такой «Аталантой» скучно не будет

В своем первом матче чемпионата Италии новая команда россиянина в гостях победила «Торино» — 4:2.

Российские легкоатлеты могут пропустить еще сезон. Несмотря на выплату огромного штрафа

Опасное развитие событий вполне можно предотвратить и красиво выйти из сложной ситуации.

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набрал в Кубке Стэнли-2020 форвард Никита Кучеров, его «Тампа» в шаге от победы в плей-офф НХЛ
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