Громкие победы «Зенита» и «Спартака», «Тампа» в шаге от Кубка Стэнли, новые провокации Макгрегора

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер — о субботних матчах с участием лидеров.

«Лайтнинг» отыгрывались с 0:2 и 2:3, а победили в овертайме.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах снова главный ньюсмейкер в ММА.

В своем первом матче чемпионата Италии новая команда россиянина в гостях победила «Торино» — 4:2.

Опасное развитие событий вполне можно предотвратить и красиво выйти из сложной ситуации.