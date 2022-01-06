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Гончаренко уволен из «Краснодара», Джоковичу отказали во въезде в Австралию. Главное за день

03:30
Виктор Гончаренко. Фото Фото ФК «Краснодар»
Виктор Гончаренко. Фото Фото ФК «Краснодар»

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 5 января.

Первая бомба года в РПЛ. «Краснодар» уволил Гончаренко

Этот союз изначально выглядел огнеопасным.

«Галицкому надо постоянно разговаривать с тренером. От Гончаренко он не получал обратной связи в том объеме, в котором нуждается». Еще одна версия громкой отставки

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель — о переменах в «Краснодаре».

Новаку Джоковичу отказали во въезде в Австралию

Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в Австралию, сообщает The Age and Sydney Morning Herald.

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Кубка английской лиги

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» (2:0).

«Металлург» вернулся в Магнитогорск после матча с «Барысом» в Казахстане и сделал заявление

Магнитогорский «Металлург» вернулся из Нур-Султана после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», сообщает Telegram-канал клуба.

Акинфеев заслуживает большего уважения. И от ЦСКА, и от Сафонова

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