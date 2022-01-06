Гончаренко уволен из «Краснодара», Джоковичу отказали во въезде в Австралию. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 5 января.
Первая бомба года в РПЛ. «Краснодар» уволил Гончаренко
Этот союз изначально выглядел огнеопасным.
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель — о переменах в «Краснодаре».
Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в Австралию, сообщает The Age and Sydney Morning Herald.
В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» (2:0).
Магнитогорский «Металлург» вернулся из Нур-Султана после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», сообщает Telegram-канал клуба.
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