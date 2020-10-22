Вечерний «СЭ»
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Голевой дебют Миранчука, российские клубы в первом туре ЛЧ, откровенное интервью Кокорина

20:15
«Аталанта» празднует гол Миранчука. Фото Henning Bagger, Reuters
«Аталанта» празднует гол Миранчука. Фото Henning Bagger, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 22 октября.

Голевой дебют Миранчука! Алексею хватило 10 минут

«Аталанта» обыграла в Лиге чемпионов «Мидтьюлланн» (4:0).

Восхищайтесь Гильерме, а не только Сафоновым! Рабинер — о ничьей «Локомотива» в Зальцбурге в ЛЧ

Обозреватель «СЭ» разложил по полкам встречу в Австрии (2:2).

«Что бы посоветовал маленькому Кокорину? Не бить людей стулом». Кокорин откровенно о Мамаеве, тюрьме, Ефремове и «Зените»

Откровенное интервью форварда «Спартака.

«Шахтер» — браво! Он показал, почему идея Европейской суперлиги ущербна

В среду в Мадриде прогремела сенсация: «Реал» проиграл полурезервному составу «Шахтера» (2:3).

Качели «Локомотива»: вели, проигрывали, но вырвали ничью

В своем первом матче Лиги чемпионов-2020/21 железнодорожники сыграли вничью с «Зальцбургом» (2:2).

ЦИФРА ДНЯ
1
гол
российский полузащитник Алексей Миранчук отличился в дебютном матче за «Аталанту»
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