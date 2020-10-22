Голевой дебют Миранчука, российские клубы в первом туре ЛЧ, откровенное интервью Кокорина
20:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 22 октября.
Голевой дебют Миранчука! Алексею хватило 10 минут
«Аталанта» обыграла в Лиге чемпионов «Мидтьюлланн» (4:0).
Обозреватель «СЭ» разложил по полкам встречу в Австрии (2:2).
«Что бы посоветовал маленькому Кокорину? Не бить людей стулом». Кокорин откровенно о Мамаеве, тюрьме, Ефремове и «Зените»
Откровенное интервью форварда «Спартака.
В среду в Мадриде прогремела сенсация: «Реал» проиграл полурезервному составу «Шахтера» (2:3).
В своем первом матче Лиги чемпионов-2020/21 железнодорожники сыграли вничью с «Зальцбургом» (2:2).
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