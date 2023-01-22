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Сегодня, 03:30

Гол Миранчука, ничья «Ливерпуля» и «Челси», подробности скандала вокруг «Юве». Главное за день

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Никола Влашич и Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 января.

В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом

Россиянин принес «Торину» первую победу после возобновления серии А.

Унылый «Ливерпуль» оставил Клоппа без победы в юбилейном матче, «Наполи» справился без Хвичи, Депай дебютировал в «Атлетико»

Главные события субботы в европейском футболе.

«Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?

Подробности нового скандала вокруг итальянского гранда.

«Бердыев — человек слова». Борис Ротенберг — о целях «Сочи», роли Нобоа и трансферах

«СЭ» поговорил с президентом «Сочи».

«Шальке» хочет Изидора, Баринов может уйти в «Бешикташ», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ

Зимнее трансферное окно в чемпионате России.

ЦИФРА ДНЯ
10
гол
в серии А забил полузащитник «Торино» Алексей Миранчук

Сохранит ли «Ванкувер» российскую звездочку? Кузьменко покорил всех в первый сезон

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Тен Хаг потерял важного игрока перед матчем с «Арсеналом». Но в первом круге «МЮ» победил и без него

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