Гол Миранчука, ничья «Ливерпуля» и «Челси», подробности скандала вокруг «Юве». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 21 января.
В этом году Миранчук забивает только красиво. Русский гол помог «Торино» справиться с флорентийским комплексом
Россиянин принес «Торину» первую победу после возобновления серии А.
Унылый «Ливерпуль» оставил Клоппа без победы в юбилейном матче, «Наполи» справился без Хвичи, Депай дебютировал в «Атлетико»
Главные события субботы в европейском футболе.
Подробности нового скандала вокруг итальянского гранда.
«СЭ» поговорил с президентом «Сочи».
Зимнее трансферное окно в чемпионате России.
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