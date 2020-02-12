Глушенков в «Спартаке-2», эксклюзивные слова Ильи Брызгалова, хайп вокруг Евгении Медведевой

Взгляд обозревателя «СЭ» на кадровое решение главного тренера красно-белых

В первой части разговора — мнение чемпиона мира о современном поколении наших вратарей.

«Важное объявление» оказалось хорошим пиаром магазина и признанием в любви к рисованию.

Во вторник в Москве скончался известный ветеран «Спартака», чемпион СССР-1962.

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