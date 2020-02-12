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Глушенков в «Спартаке-2», эксклюзивные слова Ильи Брызгалова, хайп вокруг Евгении Медведевой

19:00
Максим Глушенков.
Максим Глушенков.

Самые важные новости дня все, что случилось к вечеру среды, 12 февраля.

Какой смысл отправлять Глушенкова в «Спартак-2»? Рабинер не согласен с решением Тедеско

Взгляд обозревателя «СЭ» на кадровое решение главного тренера красно-белых

«Наши российские вратари — какие-то монстры». Тизер большого интервью Брызгалова

В первой части разговора — мнение чемпиона мира о современном поколении наших вратарей.

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Эксклюзивное интервью помощника генерального директора ЦСКА.

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в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона забросил нападающий «Далласа» Денис Гурьянов в матче с «Каролиной»
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Кокорин способен усилить любой клуб РПЛ
Василий Березуцкий
Помощник генерального директора ЦСКА

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