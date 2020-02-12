Глушенков в «Спартаке-2», эксклюзивные слова Ильи Брызгалова, хайп вокруг Евгении Медведевой
19:00
Самые важные новости дня — все, что случилось к вечеру среды, 12 февраля.
Какой смысл отправлять Глушенкова в «Спартак-2»? Рабинер не согласен с решением Тедеско
Взгляд обозревателя «СЭ» на кадровое решение главного тренера красно-белых
В первой части разговора — мнение чемпиона мира о современном поколении наших вратарей.
«Важное объявление» оказалось хорошим пиаром магазина и признанием в любви к рисованию.
Во вторник в Москве скончался известный ветеран «Спартака», чемпион СССР-1962.
Эксклюзивное интервью помощника генерального директора ЦСКА.
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