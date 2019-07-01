Глушаков не делает акцент на финансах, Рабинер требует оштрафовать Адриану, Кокорин сам себе роет могилу

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 1 июля.

СОБЫТИЕ. Рашид Рахимов: "Глушаков не делал акцента на финансах. Просто хотел от всего отойти"

Главный тренер "Ахмата" рассказал "СЭ" о переговорах клуба со звездным новичком.

БОЕЦ. Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил тяжелую травму

Рыжий Тарзан набирает форму.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. "Зимняя классика" в РПЛ, или Как еще продвинуть наш футбол

Оригинальные идеи для развития российского футбола от Дмитрия Иванова.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. "Тюрьма ничему не научила". Кокорин сам себе роет могилу

Знаменитый футболист позволил себе очередное неаккуратное высказывание. Куда смотрят адвокаты?

СКАНДАЛ. "Спартак" должен оштрафовать Луиза Адриану. Рабинер – об инциденте в дерби

Обозреватель "СЭ" о поведении бразильца в скандальном эпизоде воскресного дерби.

СОБЫТИЕ. Один из самых знаменитых вратарей России возвращается в большой хоккей

Обзор дня Алексея Шевченко.

ПОБЕДИТЕЛИ. Матч имени Фабиана Руиса. Испанская молодежка – чемпион Европы!

Испания взяла реванш у Германии за поражение двухгодичной давности.

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