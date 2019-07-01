18:00 | Вечерний "СЭ"

Глушаков не делает акцент на финансах, Рабинер требует оштрафовать Адриану, Кокорин сам себе роет могилу

Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК "Ахмат"
Денис Глушаков. Фото Магомед Абасов, ФК "Ахмат"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 1 июля.

СОБЫТИЕ. Рашид Рахимов: "Глушаков не делал акцента на финансах. Просто хотел от всего отойти"

Главный тренер "Ахмата" рассказал "СЭ" о переговорах клуба со звездным новичком.

БОЕЦ. Дацик дрался против двоих. Одного вырубил, а потом получил тяжелую травму

Рыжий Тарзан набирает форму.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. "Зимняя классика" в РПЛ, или Как еще продвинуть наш футбол

Оригинальные идеи для развития российского футбола от Дмитрия Иванова.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. "Тюрьма ничему не научила". Кокорин сам себе роет могилу

Знаменитый футболист позволил себе очередное неаккуратное высказывание. Куда смотрят адвокаты?

СКАНДАЛ. "Спартак" должен оштрафовать Луиза Адриану. Рабинер – об инциденте в дерби

Обозреватель "СЭ" о поведении бразильца в скандальном эпизоде воскресного дерби.

СОБЫТИЕ. Один из самых знаменитых вратарей России возвращается в большой хоккей

Обзор дня Алексея Шевченко.

ПОБЕДИТЕЛИ. Матч имени Фабиана Руиса. Испанская молодежка – чемпион Европы!

Испания взяла реванш у Германии за поражение двухгодичной давности.

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