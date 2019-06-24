Глушаков ищет работу через Инстаграм, эксклюзивный Аленичев, Промес возвращается домой

НЕОЖИДАННО. Глушакову пора забыть о миллионах евро
Экс-капитан "Спартака" никак не трудоустроится в новой команде.
ВОЗВРАЩЕНИЕ. Промес возвращается домой. Но не в "Спартак"
27-летний игрок продолжит карьеру в "Аяксе".
ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Аленичев: "В новом сезоне "Спартак" не станет чемпионом"
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака", который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
ИНТРИГА. На потеху Витязю. Поветкин ищет с кем подраться
В июле Александра ждут на шоу в Аравии, где пока загадок больше, чем ответов.
КУБОК АМЕРИКИ. Катастрофа отменяется. Месси получил четвертьфинал ко дню рождения
Аргентина победила чемпиона Азии Катар (2:0) и вышла в четвертьфинал со второго места.
МЕЖСЕЗОНЬЕ. "Краснодар" – пока лучший. Главное о трансферах клубов РПЛ
"Спартак" и "Зенит" выжидают.
ЛЕГЕНДА. Буффон: пять вариантов продолжения карьеры
41-летний Джанлуиджи Буффон раздумывает над продолжением карьеры.
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