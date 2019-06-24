Глушаков ищет работу через Инстаграм, эксклюзивный Аленичев, Промес возвращается домой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 24 июня.

НЕОЖИДАННО. Глушакову пора забыть о миллионах евро

Экс-капитан "Спартака" никак не трудоустроится в новой команде.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Промес возвращается домой. Но не в "Спартак"

27-летний игрок продолжит карьеру в "Аяксе".

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Аленичев: "В новом сезоне "Спартак" не станет чемпионом"

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака", который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".

ИНТРИГА. На потеху Витязю. Поветкин ищет с кем подраться

В июле Александра ждут на шоу в Аравии, где пока загадок больше, чем ответов.

КУБОК АМЕРИКИ. Катастрофа отменяется. Месси получил четвертьфинал ко дню рождения

Аргентина победила чемпиона Азии Катар (2:0) и вышла в четвертьфинал со второго места.

МЕЖСЕЗОНЬЕ. "Краснодар" – пока лучший. Главное о трансферах клубов РПЛ

"Спартак" и "Зенит" выжидают.

ЛЕГЕНДА. Буффон: пять вариантов продолжения карьеры

41-летний Джанлуиджи Буффон раздумывает над продолжением карьеры.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".