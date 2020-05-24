Главное в туре бундеслиги, Геркус атакует боссов «Локо», неразбериха с тренером биатлонной сборной

Обзор главных событий дня в бундеслиге.

Еще одно острое интервью бывшего гендиректора железнодорожников.

В конце мая неизвестно, кто и как будет готовить сборную к предстоящему сезону.

Тагир Уланбеков на днях подписал контракт с главной лигой мира.

Топ-10 заброшенных шайб от НХЛ и альтернативные версии.