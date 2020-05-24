Главное в туре бундеслиги, Геркус атакует боссов «Локо», неразбериха с тренером биатлонной сборной
20:00
Главные события дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 24 мая.
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Обзор главных событий дня в бундеслиге.
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