Главное перед матчами «Зенита» и «Краснодара», аналитика по игре «Локо», страшная травма в Кубке России

Исход матча во многом будет зависеть не только от игровых, но и от ментальных факторов.

ЦИФРА ДНЯ

2024 полузащитник Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»

ЦИТАТА Наверное, по версии арбитра, игрок должен был умереть на футбольном поле

Состав «Зенита» в два раза дешевле «Лацио». Но Питеру нужно побеждать читать > «Краснодар» vs «Севилья». Испанцы в три раза дороже, но шансы есть читать > «Идея замены Семина на Николича сейчас не выглядит утопией». Чугайнов — о матче «Локомотив» — «Атлетико» читать > Бойцы ММА стали героями. Во время теракта в Вене они спасли старушку и полицейского читать >