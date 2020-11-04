Главное перед матчами «Зенита» и «Краснодара», аналитика по игре «Локо», страшная травма в Кубке России
20:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 4 ноября.
«Зениту» пора побороть синдром аутсайдера. В этом — главный шанс против «Лацио»
Исход матча во многом будет зависеть не только от игровых, но и от ментальных факторов.
Для «быков» в Лиге чемпионов еще не все потеряно
Николич — топ, Зе Луиш — красавчик, у красно-зеленых — ничья.
«Боялись, что может быть кровоизлияние в мозг». Рубиновец Йевтич получил удар по голове и потерял сознание
К счастью, самые страшные опасения не подтвердились.
Разбираемся в причинах разгромного поражения донецкой команды от «Боруссии» из Менхенгладбаха.
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