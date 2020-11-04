Вечерний «СЭ»
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Главное перед матчами «Зенита» и «Краснодара», аналитика по игре «Локо», страшная травма в Кубке России

20:30
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 4 ноября.

«Зениту» пора побороть синдром аутсайдера. В этом — главный шанс против «Лацио»

Исход матча во многом будет зависеть не только от игровых, но и от ментальных факторов.

Концентрация и кайф. Почему «Краснодар» может обыграть «Севилью»

Для «быков» в Лиге чемпионов еще не все потеряно

Когда «автобус» — это круто. Как «Локо» сдержал «Атлетико»

Николич — топ, Зе Луиш — красавчик, у красно-зеленых — ничья.

«Боялись, что может быть кровоизлияние в мозг». Рубиновец Йевтич получил удар по голове и потерял сознание

К счастью, самые страшные опасения не подтвердились.

«Шахтер» раздавлен 0:6 после чуда в Мадриде. Как же так?

Разбираемся в причинах разгромного поражения донецкой команды от «Боруссии» из Менхенгладбаха.

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