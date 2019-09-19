Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Гинер атакует Егорова, Семин занял позицию Криштиану, секта Чалова нападает на Симонова

18:15
18 сентября. Леверкузен. «Байер» — «Локомотив» — 1:2. Авторы голов Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов с Владиславом Игнатьевым.
18 сентября. Леверкузен. «Байер» — «Локомотив» — 1:2. Авторы голов Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов с Владиславом Игнатьевым.
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 19 сентября.

Палыч — первый! Криштиану — второй

«Локомотив» обыграл «Байер» (2:1) и лидирует в группе с «Ювентусом» и «Атлетико»

Гинер — Егорову: будет ли проверка на детекторе лжи?

Инсайды Сергея Егорова — о том, что было на исполкоме РФС. Президент ЦСКА Евгений Гинер предложил пройти проверку на детекторе лжи главе российского судейства Александру Егорову.

Оставить Кононова до конца сезона — это разумно. Мнение Рабинера

Обозреватель «СЭ» — о том, какой главный тренер нужен «Спартаку»

Какой тренер нужен «Спартаку»

Кто может вывести команду из кризиса и требуются ли перемены? Мнения журналистов «СЭ».

Лига нашей надежды. Что ждет ЦСКА и «Краснодар» в ЛЕ?

ЦСКА и «Краснодар вступят в борьбу в Лиге Европы.

ЦИФРА ДНЯ
1
победа
в стартовом матче Лиги чемпионов одержана «Локомотивом». До этого москвичи в 1-м туре один раз сыграли вничью и трижды проиграли
ЦИТАТА
Я переехала в Америку, когда мне было семь лет. И теперь считаю США своим домом. Тем не менее, многое из воспитания и культуры во мне имеет русские корни. Это я очень ценю
Мария Шарапова
экс-первая ракетка мира

Елизавета Туктамышева: «Планирую выучить четверной прыжок в этом сезоне»

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Бой Хабиба в России. Сколько это может стоить

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Кокорин и Мамаев. В режиме предельной осторожности

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Вопросы к судьям, хитрость Семина, помощь Слуцкому. О чем говорил Дюков после исполкома РФС

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Шарапова считает своим домом США. И что тут такого?

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#СектаЧалова угрожает Симонову. Live о любви и ненависти

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Панарин — гол, Гусев — гол, Овечкин — две передачи. Но всех звезд затмил шедевр молодого русского форварда

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Матч ужасов Зидана и Куртуа. Разгром «Реала» в Париже

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