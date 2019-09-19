Гинер атакует Егорова, Семин занял позицию Криштиану, секта Чалова нападает на Симонова

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 19 сентября.

«Локомотив» обыграл «Байер» (2:1) и лидирует в группе с «Ювентусом» и «Атлетико»

Инсайды Сергея Егорова — о том, что было на исполкоме РФС. Президент ЦСКА Евгений Гинер предложил пройти проверку на детекторе лжи главе российского судейства Александру Егорову.

Обозреватель «СЭ» — о том, какой главный тренер нужен «Спартаку»

Кто может вывести команду из кризиса и требуются ли перемены? Мнения журналистов «СЭ».

ЦСКА и «Краснодар вступят в борьбу в Лиге Европы.