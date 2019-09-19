Гинер атакует Егорова, Семин занял позицию Криштиану, секта Чалова нападает на Симонова
18:15
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 19 сентября.
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Инсайды Сергея Егорова — о том, что было на исполкоме РФС. Президент ЦСКА Евгений Гинер предложил пройти проверку на детекторе лжи главе российского судейства Александру Егорову.
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Кто может вывести команду из кризиса и требуются ли перемены? Мнения журналистов «СЭ».
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ЦИТАТА
Я переехала в Америку, когда мне было семь лет. И теперь считаю США своим домом. Тем не менее, многое из воспитания и культуры во мне имеет русские корни. Это я очень ценю
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