Гэтжи — жестко о Хабибе, Боярский — о перспективах «Зенита» в ЛЧ, Рабинер — об итогах 11-го тура РПЛ
19:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 19 октября.
«Его фанаты самые серьезные парни на Земле, но их легко заставить плакать». Жесткое интервью Гэтжи о Хабибе
Американский боец — о подготовке и сопернике.
«В игре «Спартака» мне не нравится все! Но «Зениту» рано раскатывать губы в Лиге чемпионов». Интервью Михаила Боярского
Народный артист России — о старте чемпиона России в Лиге чемпионов и конкуренции с красно-белыми в РПЛ.
Почаще бы так — и РПЛ не будут называть «автобус-лигой»! Рабинер — о ярком ЦСКА, авантюрном «Спартаке» и голевом 11-м туре
Обозреватель «СЭ» подвел итоги матчей чемпионата России.
«Чтобы не пускать к Романцеву, мне в армии чуть не вырезали несуществующий аппендицит». Не публиковавшееся интервью Василия Кулькова
Девять дней назад не стало бывшего игрока «Спартака» и сборной России Василия Кулькова.
Во вторник краснодарская команда дебютирует в Лиге чемпионов.
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Его фанаты самые серьезные парни на Земле, но их легко заставить плакать
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