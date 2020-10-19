Американский боец — о подготовке и сопернике.

Народный артист России — о старте чемпиона России в Лиге чемпионов и конкуренции с красно-белыми в РПЛ.

Обозреватель «СЭ» подвел итоги матчей чемпионата России.

Девять дней назад не стало бывшего игрока «Спартака» и сборной России Василия Кулькова.

Во вторник краснодарская команда дебютирует в Лиге чемпионов.