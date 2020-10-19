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Гэтжи — жестко о Хабибе, Боярский — о перспективах «Зенита» в ЛЧ, Рабинер — об итогах 11-го тура РПЛ

19:00
Джастин Гэтжи. Фото USA Today Sports
Джастин Гэтжи. Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 19 октября.

«Его фанаты самые серьезные парни на Земле, но их легко заставить плакать». Жесткое интервью Гэтжи о Хабибе

Американский боец — о подготовке и сопернике.

«В игре «Спартака» мне не нравится все! Но «Зениту» рано раскатывать губы в Лиге чемпионов». Интервью Михаила Боярского

Народный артист России — о старте чемпиона России в Лиге чемпионов и конкуренции с красно-белыми в РПЛ.

Почаще бы так — и РПЛ не будут называть «автобус-лигой»! Рабинер — о ярком ЦСКА, авантюрном «Спартаке» и голевом 11-м туре

Обозреватель «СЭ» подвел итоги матчей чемпионата России.

«Чтобы не пускать к Романцеву, мне в армии чуть не вырезали несуществующий аппендицит». Не публиковавшееся интервью Василия Кулькова

Девять дней назад не стало бывшего игрока «Спартака» и сборной России Василия Кулькова.

«Ренн» vs «Краснодар». Чей состав дороже? Как играют французы?

Во вторник краснодарская команда дебютирует в Лиге чемпионов.

ЦИТАТА
Его фанаты самые серьезные парни на Земле, но их легко заставить плакать
Джастин Гэтжи
американский боец UFC

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