Гэтжи разбил Тони на UFC 249, Кузьмина — откровенно о Логинове, серия А возобновила тренировки
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 10 мая.
Кризисный UFC 249 — без Хабиба, но с кровью и нокаутами
Все — о самом жарком спортивном вечере месяца.
Трехкратная олимпийская чемпионка о скандалах в российском биатлоне, новых тренерах сборной и депутатстве брата.
Большинство клубов возобновили тренировки.
Российский боец победил бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе.
Он пытался разоблачить производителей пищевых добавок, а теперь решил свести счеты с жизнью.
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