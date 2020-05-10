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Гэтжи разбил Тони на UFC 249, Кузьмина — откровенно о Логинове, серия А возобновила тренировки

21:15
Джастин Гэтжи. Фото Jasen Vinlove, USA Today Sports
Джастин Гэтжи. Фото Jasen Vinlove, USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 10 мая.

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Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249 после остановки боя в пятом раунде
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Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться и как можно быстрее. Шансы высокие
Александр Алаев
генеральный секретарь РФС

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