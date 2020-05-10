Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 10 мая.

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ЦИТАТА Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться и как можно быстрее. Шансы высокие

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