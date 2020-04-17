Геркус — о Семине и коронавирусе, ассистент Романцева — о «Спартаке», воспоминания Канчельскиса про «МЮ»
21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 17 апреля.
Илья Геркус: «Футбол не будет прежним. Пандемия изменит мир, как теракты 11 сентября»
Бывший президент «Локомотива» рассказал о своем взгляде на ситуацию с коронавирусом.
Разговор с Вячеславом Грозным, который был ассистентом Олега Романцева.
Канчельскис: «Бекхэм написал, что мой уход из «МЮ» открыл ему дорогу». Интервью с одним из лучших футболистов 90-х
Большое интервью с одним из лучших российских футболистов 1990-х.
Спортсменка родила второго ребенка и нашла место, где комфортно ей психологически.
Обозреватель «СЭ» — о политике «Краснодара».
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