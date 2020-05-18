Газзаев вспоминает победу в Кубке УЕФА, чем грозят матчи без зрителей, зачем «Локо» Николич
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 18 мая.
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18 мая исполняется 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене.
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