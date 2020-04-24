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Газзаев и журналисты «СЭ» о завершении РПЛ, боец MMA оскорбил Хабиба

21:30
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Валерий Газзаев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 24 апреля.

«Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов». Газзаев — о футболе после коронавируса

Интервью «СЭ» о событиях в мире и в спорте дал знаменитый тренер.

Обнулению — нет! Чемпионат России нужно доиграть

Мнения журналистов «СЭ» по поводу завершения футбольного сезона в России.

«Король лицемерия». Боец ММА из Подмосковья оскорбил Хабиба в скандальном клипе

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«Кеша был готов умереть на поле. Скромный, отзывчивый, с большим сердцем...». Трагедия футболиста «Казанки»

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Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов
Валерий Газзаев
знаменитый тренер

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