Газзаев и журналисты «СЭ» о завершении РПЛ, боец MMA оскорбил Хабиба
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 24 апреля.
«Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов». Газзаев — о футболе после коронавируса
Интервью «СЭ» о событиях в мире и в спорте дал знаменитый тренер.
Мнения журналистов «СЭ» по поводу завершения футбольного сезона в России.
Парень, видимо, хочет стать популярным.
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Обозреватель «СЭ» — о переходе акций армейского футбольного клуба к ВЭБ
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Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов
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