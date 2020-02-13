Фуркад и Резцова, Кокорин и «Сочи», Овечкин и Пастрняк. Конфликты и союзы дня
18:45
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 13 февраля.
Фуркад поступил правильно. При всем уважении к Резцовой
Первый скандал чемпионата мира.
Обозреватель «СЭ» — о переходе форварда «Зенита» в аренду к новичку РПЛ
Давид Пастрняк забил 41 гол в этом сезоне
Сегодня две суперзвезды сойдутся в матче Кубка Италии.
Лондонский клуб на протяжении двух трансферных окон подряд не регистрировал новичков.
ЦИФРА ДНЯ
2
миллиона евро
ЦИТАТА
Если Овечкин забьет больше Гретцки — значит, лучший снайпер. Если не забьет — значит, не лучший
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