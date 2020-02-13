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Фуркад и Резцова, Кокорин и «Сочи», Овечкин и Пастрняк. Конфликты и союзы дня

18:45
Мартен Фуркад. Фото Leonhard Foeger, Reuters
Мартен Фуркад. Фото Leonhard Foeger, Reuters

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 13 февраля.

Фуркад поступил правильно. При всем уважении к Резцовой

Первый скандал чемпионата мира.

«Сочи» и Кокорин разобрались. Но осадок остался

Обозреватель «СЭ» — о переходе форварда «Зенита» в аренду к новичку РПЛ

Овечкин — больше не первый в гонке снайперов. Чех из «Бостона» прибил хет-триком команду Ковальчука

Давид Пастрняк забил 41 гол в этом сезоне

Хулиган Златан против паиньки Криштиану. Шведу пора ответить за свои слова

Сегодня две суперзвезды сойдутся в матче Кубка Италии.

Как заработать на наказании ФИФА. Инструкция от «Челси»

Лондонский клуб на протяжении двух трансферных окон подряд не регистрировал новичков.

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