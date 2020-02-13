Фуркад и Резцова, Кокорин и «Сочи», Овечкин и Пастрняк. Конфликты и союзы дня

Первый скандал чемпионата мира.

Обозреватель «СЭ» — о переходе форварда «Зенита» в аренду к новичку РПЛ

Давид Пастрняк забил 41 гол в этом сезоне

Сегодня две суперзвезды сойдутся в матче Кубка Италии.

Лондонский клуб на протяжении двух трансферных окон подряд не регистрировал новичков.