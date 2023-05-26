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«Флорида» Бобровского в финале Кубка Стэнли, Дзюба продлил контракт с «Локомотивом». Главное за день

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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 25 мая.

Настоящий Бобровский! Феноменальная игра голкипера обеспечила «Флориде» участие в решающей серии плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Пантерз» вышел в финал и будет биться за Кубок Стэнли.

Дзюба продлил контракт с «Локо» — может доиграть аж до 2025-го. Хватит ли Артему мотивации?

Форвард доказал, что он в полном порядке, но дальше легче не будет.

Крылов уходит из «Авангарда». Его пять лет руководства — самый яркий период в истории клуба

Михаил Зислис — о неожиданных переменах в омской команде.

«Мозес «подрисовал» падение? Замах у Мендеса был серьезный. Это пенальти». Член ЭСК — о решениях по дерби «Спартак» — ЦСКА

Интервью Александра Гвардиса.

Тен Хаг за сезон выстроил систему. «МЮ» — в Лиге чемпионов, а с Кейном и Райсом бросит вызов Гвардиоле

Разгром «Челси» обеспечил «красным дьяволам» участие в главном еврокубке.

«В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева

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Русский герой плей-офф подпишет контракт жизни? В этом может помочь выигрыш Кубка Стэнли

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«Рука работала на 50 процентов, ребенка поднять не мог». Известный вратарь возвращается после тяжелой травмы

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«Он превратился в какое-то вратарское божество». В Америке восторгаются игрой Бобровского в плей-офф

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