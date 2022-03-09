ФИФА объявила, что Россия не сыграет в стыках, итоги матчей ЛЧ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 8 марта.
ФИФА объявила, что Россия не сыграет в стыках ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал отбора
Разбираемся в том, что произошло.
Красные с трудом пробились в следующую стадию турнира, уступив на «Энфилде» (0:1) после победы в гостях (2:0).
«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Казанцы сократили отставание в серии, победив в овертайме и сделав счет 1-3.
Эксклюзивное интервью одной из главных героинь зимы.
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