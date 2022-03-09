ФИФА объявила, что Россия не сыграет в стыках, итоги матчей ЛЧ. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 8 марта.

Разбираемся в том, что произошло.

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3 гола Роберт Левандовски стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов, забив три гола к 23-й минуте

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