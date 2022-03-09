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Сегодня, 03:45

ФИФА объявила, что Россия не сыграет в стыках, итоги матчей ЛЧ. Главное за день

Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 8 марта.

ФИФА объявила, что Россия не сыграет в стыках ЧМ-2022. Польша автоматически вышла в финал отбора

Разбираемся в том, что произошло.

«Интер» устроил «Ливерпулю» нервотрепку, но в четвертьфинал Лиги чемпионов прошли англичане

Красные с трудом пробились в следующую стадию турнира, уступив на «Энфилде» (0:1) после победы в гостях (2:0).

7:1! Хет-трик Левандовски принес «Баварии» крупную победу в ответном матче с «Зальцбургом»

«Бавария» разгромила «Зальцбург» в ответном матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ак Барс» цепляется за соломинку. Но шансов пройти «Авангард» у казанцев по-прежнему немного

Казанцы сократили отставание в серии, победив в овертайме и сделав счет 1-3.

«Я бредила этими результатами. И теперь в голове: «Да, детка!» Непряева — о своем космическом сезоне

Эксклюзивное интервью одной из главных героинь зимы.

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