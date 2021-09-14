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Фернандес ушел из сборной, Казанский ушел с «Матч ТВ», новичок «Рубина» оформил хет-трик

02:15
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 13 сентября.

Марио изменил отношение России к натурализованным футболистам. Рабинер — о завершении карьеры Фернандеса в сборной

Бразилец сосредоточится на выступлениях в ЦСКА.

Когда-то Фернандес не ушел в «Интер». Он слишком любит ЦСКА, Москву и Россию

Реплика обозревателя «СЭ» о решении защитника армейцев завершить карьеру в нашей сборной.

Топ-журналисты, ушедшие с «Матч ТВ». Где они теперь

От Елагина до Казанского.

Дрейер — новая звезда РПЛ. Новичок «Рубина» оформил хет-трик в первом же матче

Казанцы обошли «Динамо» в таблице.

Автогол, удаление Крыховяка и яркий Сафонов. «Ростов» потрепал «быков» в южном дерби

Тур завершился боевой ничьей «Ростова» и «Краснодара».

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