Фернандес ушел из сборной, Казанский ушел с «Матч ТВ», новичок «Рубина» оформил хет-трик
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Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 13 сентября.
Марио изменил отношение России к натурализованным футболистам. Рабинер — о завершении карьеры Фернандеса в сборной
Бразилец сосредоточится на выступлениях в ЦСКА.
Реплика обозревателя «СЭ» о решении защитника армейцев завершить карьеру в нашей сборной.
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