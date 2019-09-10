Фернандес тащит Россию на Евро, Семин критикует календарь, ИААФ жестко бьет россиян

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 10 сентября.

Жирков решает. Россия почти на Евро

Главный тренер «Локо» — о состоянии травмированных, сложном календаре и Лиге чемпионов, в которой скоро стартуют железнодорожники.

«Металлург» проиграл в первом матче после возвращения Ильи Воробьева, но не выглядел так же безнадежно, как раньше.

Рассчитывать на россыпь медалей на ЧМ не стоит.

Объясняем, почему полузащитнику нужно отправиться в Грозный.