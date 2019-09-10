Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Фернандес тащит Россию на Евро, Семин критикует календарь, ИААФ жестко бьет россиян

18:00
9 сентября. Калининград. Россия — Казахстан — 1:0. Юрий Жирков (№18) спешит поздравить Мариу Фернандеса (№2) с голом. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 сентября. Калининград. Россия — Казахстан — 1:0. Юрий Жирков (№18) спешит поздравить Мариу Фернандеса (№2) с голом. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 10 сентября.

Жирков решает. Россия почти на Евро

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Интервью Юрия Семина: почему «Локомотив» примет «Ювентус» в Черкизове и сыграет ли с «Байером» Алексей Миранчук

Главный тренер «Локо» — о состоянии травмированных, сложном календаре и Лиге чемпионов, в которой скоро стартуют железнодорожники.

Воробьев освобожденный. Теперь у «Магнитки» есть надежда на будущее

«Металлург» проиграл в первом матче после возвращения Ильи Воробьева, но не выглядел так же безнадежно, как раньше.

Акименко в Доху поедет, а Чичерова и Конева — нет. Жесткое решение ИААФ

Рассчитывать на россыпь медалей на ЧМ не стоит.

Почему «Ахмат» — лучший вариант для Мамаева. Там будет суперсвязка с Глушаковым

Объясняем, почему полузащитнику нужно отправиться в Грозный.

ЦИФРА ДНЯ
5
очков
в 4 матчах нужно набрать сборной России, чтобы гарантировать выход на Евро-2020 (но путевку она может получить раньше — 10 октября)
ЦИТАТА
Дадим Хабибу поесть его гамбургеры и все остальное. Наслаждайся, болван, но не слишком толстей. Я тебе не «тирамису по вторникам»
Тони Фергюсон
американский боец, главный претендент на бой с Хабибом

Круче чемпионата России. Кризис Медведевой и суперпрыжки подлили масла в огонь

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«Финал ЦСКА — «Авангард» был для меня скучным». Ларионов — о КХЛ, Олимпиаде в Пекине и Кузнецове

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Хабиб и Федор подерутся в декабре. Но не между собой

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Александр Дюков: «Я противник совмещения»

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Рабинер — о подвиге Медведева на US Open

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Травма Селихова, величие Черчесова и жалобы Семина. Live Егорова и Короткина

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Овечкин пострадал после падения с велосипеда. Он разбил лицо и повредил нос

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