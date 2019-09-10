Фернандес тащит Россию на Евро, Семин критикует календарь, ИААФ жестко бьет россиян
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 10 сентября.
Жирков решает. Россия почти на ЕвроЧитать полностью
Интервью Юрия Семина: почему «Локомотив» примет «Ювентус» в Черкизове и сыграет ли с «Байером» Алексей Миранчук
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ЦИТАТА
Дадим Хабибу поесть его гамбургеры и все остальное. Наслаждайся, болван, но не слишком толстей. Я тебе не «тирамису по вторникам»
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