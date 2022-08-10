«Ференцварош» и «Монако» вылетели из ЛЧ, «Химки» уволили Юрана. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 9 августа.
Головин и Черчесов остались без Лиги чемпионов, Хайкин и киевское «Динамо» продолжают борьбу
Рассказываем о главных событиях ответных матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Тренерские головы полетели быстро.
Откровенное интервью Георгия Тигиева.
Разбираемся, что происходит в красно-белом клубе и каковы его перспективы.
У каталонского клуба уже привычные проблемы.
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Призера чемпионата мира и Европы хотят лишить гражданства Литвы. Дробязко запрещают выступать в Сочичитать >
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