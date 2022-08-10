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Сегодня, 02:30

«Ференцварош» и «Монако» вылетели из ЛЧ, «Химки» уволили Юрана. Главное за день

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Станислав Черчесов.
Фото Global Look Press

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 9 августа.

Головин и Черчесов остались без Лиги чемпионов, Хайкин и киевское «Динамо» продолжают борьбу

Рассказываем о главных событиях ответных матчей 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Химки» в третий раз увольняют Юрана, а «Урал» убрал Шалимова. Все детали первых отставок в РПЛ

Тренерские головы полетели быстро.

«В «Спартаке» зарплата выросла в 188 раз. Но я все равно занимал». Путь от золота РПЛ до медиалиги

Откровенное интервью Георгия Тигиева.

Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»

Разбираемся, что происходит в красно-белом клубе и каковы его перспективы.

«Барселона» снова на грани катастрофы. Великий клуб превращается в финансовую пирамиду

У каталонского клуба уже привычные проблемы.

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