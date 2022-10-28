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«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф ЛЕ, Павлюченко завершил карьеру. Главное за день

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Станислав Черчесов.
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 27 октября.

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