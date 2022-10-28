«Ференцварош» Черчесова вышел в плей-офф ЛЕ, Павлюченко завершил карьеру. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 27 октября.
Черчесов прорвался в плей-офф Лиги Европы, Головину остался последний рывок
Тренер «Ференцвароша» может праздновать.
Главные события 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
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