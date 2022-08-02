Федун может покинуть «Спартак», «Рубин» не смог обыграть «Уфу». Главное за день

Что известно о потенциальной смене власти красно-белых.

Реплика Максима Алланазарова.

Безголевая ничья в Казани.

Эксклюзивное интервью тренера, который начал свой пятый сезон во главе «Зенита».

Игорь Рабинер — о третьем туре и в целом о старте чемпионата РПЛ.