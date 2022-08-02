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Федун может покинуть «Спартак», «Рубин» не смог обыграть «Уфу». Главное за день

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Леонид Федун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 1 августа.

Федун уйдет из «Спартака» и продаст стадион «Лукойлу»? Красно-белых возглавит Хачатурянц? Все детали

Что известно о потенциальной смене власти красно-белых.

Почему я не верю в уход Федуна из «Спартака». 5 вопросов, на которые до сих пор нет ответов

Реплика Максима Алланазарова.

Селфи-палка для Лисаковича, отклеенные номера и оправдания Слуцкого: «Рубин» снова не смог обыграть «Уфу»

Безголевая ничья в Казани.

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Эксклюзивное интервью тренера, который начал свой пятый сезон во главе «Зенита».

Домашний эшафот «Зенита», две крупные победы «Спартака» подряд впервые за 11 лет. И голы, голы, голы!

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