Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона, ЦСКА догнал «Зенит». Главное за день
03:00
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 октября.
Федор всех шокировал — в 45 руки летают, как ракеты. Вырубил топа за полторы минуты
Как в лучшие годы.
Федор Емельяненко в 45 лет одержал 40-ю победу в ММА.
Армейцы обыграли самарцев на «ВЭБ Арене» — 3:1.
В «Баварии» нашли антиваксеров, Ибрагимович забил в свои и в чужие ворота, «Челси» прекрасен даже без Лукаку
Главные события субботы в европейском футболе.
«Могу понять болельщиков «Спартака», которые заранее критиковали меня». Первое большое интервью Кофрие в России
На вопрос о прозвище Антифриз Макс тоже ответил.
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