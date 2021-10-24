Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона, ЦСКА догнал «Зенит». Главное за день

Как в лучшие годы.

Федор Емельяненко в 45 лет одержал 40-ю победу в ММА.

Армейцы обыграли самарцев на «ВЭБ Арене» — 3:1.

Главные события субботы в европейском футболе.

На вопрос о прозвище Антифриз Макс тоже ответил.