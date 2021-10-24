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Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона, ЦСКА догнал «Зенит». Главное за день

03:00
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 23 октября.

Федор всех шокировал — в 45 руки летают, как ракеты. Вырубил топа за полторы минуты

Как в лучшие годы.

Монополия на легендарность. Федор Емельяненко снес Тимоти Джонсона в Москве

Федор Емельяненко в 45 лет одержал 40-ю победу в ММА.

ЦСКА догнал «Зенит»: волевая победа над «Крыльями», гол и передача Чалова

Армейцы обыграли самарцев на «ВЭБ Арене» — 3:1.

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Главные события субботы в европейском футболе.

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На вопрос о прозвище Антифриз Макс тоже ответил.

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