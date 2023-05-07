«Факел» победил «Ростов», «Реал» выиграл Кубок Испании. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 6 мая.
«Факел» подарил «Зениту» чемпионский матч. Евсеев обыграл «Ростов» без Карпина
Семаку осталось победить «Спартак».
Главные события субботы в европейском футболе.
Карен и Андрей уничтожили на чемпионском тай-брейке седьмых «сеяных» турнира в Мадриде.
В турне команды «Россия 25» наконец-то случился интересный по интриге матч.
Победный пенальти заработал Тюкавин.
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