Вечерний "СЭ"
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Вечерний "СЭ"

Евсеев остановил еще и ЦСКА, скандал в Оренбурге, Ковальчук выпустил ракету

18:05
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 20 октября.

?

Евсеев снова ужалил гранда. ЦСКА упустил победу в Уфе

«Уфа» вырвала ничью в конце матча 13-го тура премьер-лиги с ЦСКА — 1:1.

Судить о тренере по первому матчу — абсурд! Рабинер — о первом матче Тедеско в «Спартаке»

Обозреватель «СЭ» — о домашней ничьей красно-белых с «Рубином» (0:0).

Ковальчук выпустил ракету и сокрушил вратаря. Русский форвард в шаге от достижения Буре

Обзор матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Без двух пенальти, но с тремя удалениями. Как судил Казарцев в Оренбурге

Решения судьи Василия Казарцева в матче «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) несколько раз вызывали бурные споры.

Что творится с «Тампой»? Кучерова остановил экс-вратарь «Трактора», Василевского пробили шесть раз

«Лайтнинг» уступили «Колорадо» — 2:6.

ЦИФРА ДНЯ
5
баллов
за результативность набрал Артем Дзюба в матче «Зенит» — «Ростов» (6:1) — хет-трик и две передачи
ЦИТАТА
Это фиаско, алкаш. В Москве насильников не ждут
Хабиб Нурмагомедов
российский чемпион UFC — Конору Макгрегору в Twitter

Английским клубом уже 8 лет руководит женщина. Она меняет футбол

читать >

Щербакова победным прокатом подняла Лас-Вегас. Туктамышева — третья

читать >

Скандал в ММА. Багаутинов считает, что его засудили, и говорит про ставки

читать >

Бой фриков. Монгол еле выжил, но сокрушил Руки-базуки

читать >

Новая надежда Тедеско. Взгляд из-за ворот: «Спартак» на правильном пути

читать >

«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» и обогнали «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

читать >

«Волков помогал людям, но не справился с собой»

читать >

«Нам небезразлична судьба любимой команды». Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир