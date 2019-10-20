Евсеев остановил еще и ЦСКА, скандал в Оренбурге, Ковальчук выпустил ракету
18:05
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 20 октября.
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Евсеев снова ужалил гранда. ЦСКА упустил победу в Уфе
«Уфа» вырвала ничью в конце матча 13-го тура премьер-лиги с ЦСКА — 1:1.
Обозреватель «СЭ» — о домашней ничьей красно-белых с «Рубином» (0:0).
Обзор матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
Решения судьи Василия Казарцева в матче «Оренбург» — «Крылья Советов» (0:1) несколько раз вызывали бурные споры.
«Лайтнинг» уступили «Колорадо» — 2:6.
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