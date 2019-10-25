Еврокубковый кризис ЦСКА, ажиотаж вокруг Макгрегора продолжается, огненное интервью судьи Хусаинова

Сергей Егоров — о ситуации в армейском клубе.

Знаменитый силач в интервью «СЭ» ярко высказался насчет оскорбительных слов Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Национальная команда объявила состав на первый этап Евротура.

А еще он до сих пор должен Егору Титову солидную сумму.

«Кэпиталз» пропустили гол за полторы минуты до конца основного времени.