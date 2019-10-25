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Еврокубковый кризис ЦСКА, ажиотаж вокруг Макгрегора продолжается, огненное интервью судьи Хусаинова

19:00
24 октября. Москва. ЦСКА — «Ференцварош» — 0:1. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко после игры. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 октября. Москва. ЦСКА — «Ференцварош» — 0:1. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко после игры. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 25 октября.

ЦСКА: если не Гончаренко, то кто?

Сергей Егоров — о ситуации в армейском клубе.

Михаил Кокляев: «Макгрегора давит злоба, он ведь не знает ирландского языка. А Хабиб — авторитет»

Знаменитый силач в интервью «СЭ» ярко высказался насчет оскорбительных слов Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова.

Без Капризова и Григоренко, из СКА и ЦСКА — 10 человек. Состав сборной России на Кубок «Карьяла»

Национальная команда объявила состав на первый этап Евротура.

Огненное интервью судьи Хусаинова: как его хотели убить, предлагали взятки и подставили в Израиле

А еще он до сих пор должен Егору Титову солидную сумму.

Овечкин выстрелил дублем и отобрал рекорд у великого американца. Но «Вашингтон» упустил победу

«Кэпиталз» пропустили гол за полторы минуты до конца основного времени.

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10
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Хабиб и флаг России. Болезненная тема от Конора

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ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Москве. Это третье подряд поражение армейцев в Лиге Европы

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Олегу Саленко — 50! Помните, как он забил пять голов Камеруну?

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Гончаренко объяснил, почему ЦСКА проиграл «Ференцварошу»

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19-летний норвежец забил 6 голов в 3 играх Лиги чемпионов. Откуда он вообще взялся?

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