Еврокубковый кризис ЦСКА, ажиотаж вокруг Макгрегора продолжается, огненное интервью судьи Хусаинова
19:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 25 октября.
ЦСКА: если не Гончаренко, то кто?
Сергей Егоров — о ситуации в армейском клубе.
Знаменитый силач в интервью «СЭ» ярко высказался насчет оскорбительных слов Конора Макгрегора в адрес Хабиба Нурмагомедова.
Национальная команда объявила состав на первый этап Евротура.
А еще он до сих пор должен Егору Титову солидную сумму.
«Кэпиталз» пропустили гол за полторы минуты до конца основного времени.
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